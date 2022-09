Salvini: “Affezionato a San Siro, ma un Nuovo Stadio è fondamentale”

“Ho cominciato a vedere il Milan in Serie B, non con le vittorie ma con le sconfitte, con Franco Baresi che non ha mai cambiato maglia e bandiera. Sono affezionato a San Siro e sono cresciuto lì, ma uno stadio più moderno, più sicuro e più efficiente è fondamentale. Mi spiace che il Comune di Milano da anni stia prendendo in giro la città e le società: se dovremo andare a Sesto San Giovanni, andremo. San Siro rimane un tempio, da tutelare e preservare. Ma servono stadi moderni, sicuri, innovativi, eco-compatibili … Una città come Milano due stadi può averli”. Milan, le top news di oggi: Origi vola in Belgio. Maniero in esclusiva.