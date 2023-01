Salernitana-Milan, Marani: “De Ketelaere ha ancora momenti di fragilità”

Il noto giornalista Matteo Marani si è espresso in merito a De Ketelaere, apparso fragile anche nel match del Milan contro la Salernitana

Il noto giornalista Matteo Marani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post Salernitana - Milan e si è soffermato in particolar modo su Charles De Ketelaere . Il belga è entrato ad inizio secondo tempo al posto di Brahim Diaz e ha fatto vedere sprazzi della sua classe, risultando in alcuni momenti ancora compassato. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Matteo Marani su Charles De Ketelaere

"Non mi è dispiaciuto, ma vedi che ha ancora momenti di fragilità. Sa anche lui che deve dare qualche risposta. Finalmente ha fatto la prima vera preparazione con il Milan e penso gli possa tornare utile, probabilmente dovrà aumentare il minutaggio. Deve prendere sicurezza: non ci sono dubbi che sia un giocatore di talento, deve trasformarlo in qualcosa di più".