Salernitana-Milan 2-2, Zenga: “Diavolo frenato dall’errore di Maignan”

Walter Zenga, al termine di Salernitana-Milan di Serie A, ha indicato il punto di svolta della partita nell'errore di Mike Maignan in uscita su Milan Djuric, che ha portato al primo gol granata. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Questa era prima di Nicola: non aveva niente da perdere. Il Milan ha iniziato bene, è andato in vantaggio. Poi, paradossalmente, quell'errore di Maignan l'ha un pò frenato. Bonazzoli ha rischiato di fare il secondo gol proprio su un suo gol; segnale questo che la corsa salvezza è ancora tutta aperta". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>