Saelemaekers non ha dubbi: “Questo gruppo può riportare il Milan in alto”

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha parlato del primo posto in classifica e della forza di un gruppo che può riportare il Milan in alto

Alexis Saelemaekers , esterno rossonero, ha parlato del primo posto in classifica e della forza di un gruppo che può riportare il Milan in alto. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Eleven Sport Belgio'.

"Non sentiamo la pressione. Per ora siamo primi. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo proseguire con questa fiducia. Poi vedremo cosa succederà. In ogni caso dobbiamo dare il 200% per provare a raccogliere qualcosa perchè sono due anni che questo gruppo sta facendo bene e che ha riportato il Milan dove merita di stare. Penso che questo gruppo sia in grado di riportare il Milan in alto. Dunque dobbiamo continuare così". Milan, le top news di oggi: esclusiva Ventura, ultime su Ibrahimovic.