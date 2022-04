Sacchi: “Milan, fai un calcio europeo. Ho parlato con Maldini e…”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha esaltato la squadra rossonera, soffermandosi in particolar modo su Paolo Maldini

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha parlato come di consueto alla Gazzetta dello Sport. Sacchi ha esaltato la squadra rossonera, soffermandosi in particolare sul lavoro svolto da Paolo Maldini. Ecco cosa ha detto: "Cosa serve per vincere lo scudetto? Che siano un gruppo, una squadra, undici uomini che attaccano e difendono, compatti, sinergici. Pioli, negli ultimi anni, ha aggiunto idee che vanno oltre il classico tatticismo italiano. Non è la squadra più forte, ma quella che più s’avvicina a un calcio europeo. Le sorprese nel calcio sono all’ordine del giorno. Ho parlato recentemente con Paolo Maldini e gli ho fatto i complimenti. Gli ho detto: “Sei stato un fuoriclasse da giocatore, stai dimostrando di esserlo anche da dirigente". Lui mi ha risposto che quando ci sono meno soldi bisogna fare andare il cervello e farsi venire delle idee". Intanto il Milan ci prova per un grande attaccante.