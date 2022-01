Sabatini: “Milan, senza una risposta di Romagnoli si va su Botman” | News

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, ha fatto il punto sulle possibili operazioni di mercato del Milan nel mercato di gennaio

Intervenuto durante il telegiornale di 'Sportmediaset', Sandro Sabatini ha parlato delle possibili operazioni di mercato del Milan nel mese di gennaio. Questo il suo intervento: "Il Milan attende una risposta entro la fine del mese di gennaio da Romagnoli per il suo rinnovo di contratto. Senza una risposta da parte del capitano, i rossoneri andranno diretti su Botman, l'olandese del Lille che viene valutato 30 milioni. Sempre con il Lille potrebbe essere messa in piedi la trattativa per Renato Sanches. Il portoghese assistito da Jorge Mendes potrebbe prendere il posto di Kessié. Si è sempre detto che lascerà il Milan a fine stagione, ma attenzione al Tottenham perché Conte lo vuole immediatamente. Se gli Spurs dovessero affondare il colpo, allora il Milan potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di venderlo subito. Lo stesso Tottenham propone al Milan, Ndombele che è quasi fuori rosa in Inghilterra. Attenzione perché questo giocatore piace anche alla Roma di José Mourinho".