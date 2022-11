Sabatini: “Juventus in corsa per lo Scudetto con Pogba”

Sulla Juventus con Pogba: "Allegri ha avuto qualche difficoltà, ma era in pausa da due anni. Ma ora la squadra è competitiva al massimo. La Juventus può tornare in corsa per gli obiettivi stagionali. Per lo scudetto dovrà inventarsi una furibonda rimonta, ma quello che sta facendo oggi in campo è tanto, ragiona di nuovo come grande squadra. Dipenderà da come si ripresenterà Pogba, perché Chiesa sembra già a un buon livello. Se Pogba si ripresenterà ai suoi standard, la Juve ha le sue chance anche per lo scudetto. Sembra un paradosso, ma io sono l'uomo giusto per quelli". Esulta come Giroud e Leao: bimba del Milan fa impazzire social e giocatori >>>