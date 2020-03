Sabatini: “Boban-Gazidis? Preferisco sicuramente il croato”

NEWS MILAN – Sandro Sabatini, noto giornalista di ‘Sport Mediaset‘, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato del Milan e della diatriba fra Zvonimir Boban e Ivan Gazidis.

Sabatini ha detto: “Come dirigente di una società di calcio, tra Boban e Gazidis, sceglierei Boban tutta la vita, sia come amministratore delegato che come direttore sportivo. Al Milan dal punto amministrativo Gazidis non ha ancora portato i numeri che portò all’Arsenal”.

Interpellato, poi, su chi sceglierebbe tra Stefano Pioli e Ralf Rangnick, Sabatini si è espresso così: “Se la scelta è tra Pioli e Rangnick, io mi tengo Pioli”. Anche Francesco “Ciccio” Graziani ha detto la sua al riguardo. Per sapere cosa ha dichiarato, continua a leggere >>

