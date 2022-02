Russia-Ucraina, Scaroni: “Faremo qualcosa nel derby di Coppa Italia”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha espresso la sua solidarietà al popolo ucraino. I rossoneri faranno qualcosa nel derby di Coppa Italia

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Poi parla di un 'qualcosa' che farà il club rossonero nel derby con l'Inter in Coppa Italia, in programma martedì. Le dichiarazioni ai microfoni di 'La 7': "Gazprom? E' uno sponsor della UEFA, non del Milan. Le squadre di calcio, soprattutto quelle inglesi, si sono mosse ieri e oggi. Noi, come Milan, faremo qualcosa in occasione nel derby di Coppa Italia che avremo, non solo per mostrare che vogliamo la pace, ma che siamo accanto al popolo ucraino". Le Top News di oggi sul Milan: novità positive su Zlatan Ibrahimovic, Andrea Belotti si allontana?