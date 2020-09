Rui Costa: “Vedrei Chiesa al Milan. Maldini e Pioli, lavoro fantastico”

Intervista di Rui Costa sul Milan e su tanto altro …

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manuel Rui Costa, classe 1972, ex centrocampista di Fiorentina e Milan ed oggi direttore sportivo del Benfica, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Rui Costa.

Su Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, tecnici di Juventus e Napoli

“Prima di tutto mi dispiace che non siano al Milan e che siano rivali dei rossoneri. A parte questo, è bello vedere Andrea e Rino alla guida di due big. Nel loro caso è molto più che una sfida tra due ex compagni: Pirlo e Gattuso sono amici, autentici fratelli. Sono sicuro che si abbracceranno prima della partita. Non riesco ad immaginarli che discutono a bordo campo. Ed anche se dovesse succedere, al 90′ sarebbero amici come prima. Ai tempi del nostro Milan erano sempre insieme ed era una risata continua con loro”.

Sulla sorpresa di vederli allenare squadre di quel calibro

“Avendo giocato e vinto con loro, mi sembra tutto normale. Pirlo e Gattuso stanno rispecchiando ciò che erano da giocatori. Si tende a pensare che Rino fosse soltanto grinta e corsa, ma era molto di più. È stato un’eroe, sì, ma anche molto intelligente. Per compensare ed equilibrare un centrocampo di trequartisti devi essere bravissimo a capire i momenti della partita. E questa qualità Rino la sta confermando in panchina: il suo Napoli è un mix di calcio di qualità ed equilibrio. Cosa mi aspetto da Andrea? Il calcio di Pirlo, che è stato un campione con una mentalità offensiva, ma sempre equilibrato. Andrea è un genio del pallone, e se riuscirà a trasmettere le sue idee ai giocatori, farà una carriera pazzesca anche da allenatore. Sono convinto che sarà così”.

Sulla Juventus super offensiva di Pirlo vista all’Olimpico

“Ho visto e non mi sono meravigliato conoscendo come intende il calcio Andrea. Oltretutto Pirlo ha vissuto in prima persona l’esperienza del Milan di Carlo Ancelotti, dove lui, ex numero 10, passò in regia, con accanto un altro trequartista come Clarence Seedorf, Gattuso ed io dietro le punte. In quello che sta facendo alla Juventus, al di là del sistema di gioco diverso, rivedo l’idea che c’era nel nostro Milan di far coesistere i giocatori di qualità. Adesso siamo ricordati per la Champions League del 2003, ma la prima volta che Ancelotti ci provò così in allenamento ricordo che ci guardammo stupiti tra noi. Ed i commenti erano tutti del tipo: ‘Ma come facciamo a giocare così?’ Invece …”.

Su Federico Chiesa: meglio al Milan o alla Juventus?

“Se dovesse lasciare la Fiorentina, sarebbe bello vederlo nell’altro mio ex club: il Milan. Viola, rossoneri e Benfica sono le mie squadre del cuore”.

Sul nuovo Milan di Stefano Pioli

“Dopo il lockdown si è trasformato. Paolo Maldini e Stefano Pioli, mio ex compagno a Firenze, stanno facendo un lavoro fantastico e sono davvero contento. E poi hanno Zlatan Ibrahimović, un altro campione senza età come Cristiano Ronaldo. Tra i fenomeni della Serie A metto anche Franck Ribéry, un altro che continua ad incantare. Fisicamente non saranno più quelli di dieci anni fa, soprattutto nel recupero tra una partita e l’altra, ma con la palla tra i piedi fanno ancora la differenza e possono spostare gli equilibri”. LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO ROSSONERO IN TEMPO REALE >>>