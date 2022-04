Ronaldinho: “Ibra? Vincere uno scudetto alla sua età sarebbe bellissimo”

Ronaldinho, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Ronaldinho, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ronaldinho ha parlato del suo grande amico, Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan è un mio grande amico, ma nonostante abbia quarant’anni sta facendo bene e fa bene al Milan. Vincere un altro scudetto alla sua età sarebbe bellissimo sia per lui che per il club. Scudetto? Credo di sì, magari aspettiamo che sia matematico per dirlo. Quel che è certo è che sono rimasto un grande tifoso del Milan e seguo sempre con attenzione il campionato italiano. Ma penso che per il Milan possa essere l’anno giusto". Intanto ecco l'offerta del Milan per un grande talento