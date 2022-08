Rivera: “Inter e Juventus vengono da delusioni? Spero che continuino”

Gianni Rivera, ex calciatore e capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Serie A, in particolare su Inter e Juventus

Gianni Rivera, ex calciatore e capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Serie A, in particolare su Inter e Juventus. Queste le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Chi vincerà lo scudetto? Il bello del calcio è che, prima di giocare, non si sa niente, anche se tutti fanno previsioni. È come dire se domani pioverà, quando fuori c’è il sole... Inter e Juventus vengono da delusioni? E io, da milanista, spero che queste delusioni continuino...". Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.