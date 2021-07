Real Madrid, Ancelotti: “Isco? Ha vinto tutto e ha ancora voglia e fame”

Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato di Isco: lo spagnolo è un obiettivo di mercato del Milan

Orfano di Hakan Calhanoglu, il Milan è al lavoro per acquistare un nuovo trequartista. Nelle ultime settimane, tra i tanti nomi accostati al 'Diavolo' quello di Isco è sicuramente uno dei più interessanti e che fa più gola ai tifosi rossoneri. Alle prese con la preparazione estiva, l'ex Malaga sta svolgendo tutti i compiti sotto gli occhi di Carlo Ancelotti, nuovo allenatore dei 'blancos'. Proprio l'ex allenatore del Milan ha parlato di Isco ai canali ufficiali del club. "Abbiamo lavorato molto, i giocatori lo hanno fatto molto bene. C'è molta qualità nei giovani e un gran impegno anche nei veterani. Mi è piaciuto molto questo, l'impegno di gente come Carvajal, Lucas, Marcelo, Nacho o Isco, giocatori che hanno vinto tutto e ancora hanno voglia e fame di fare una grande stagione come ci piacerebbe che fosse. Dobbiamo tenere conto della storia del club per il nostro stile di gioco. Dobbiamo giocare bene, mostrare che abbiamo qualità, è la storia del Madrid: un calcio energico, con intensità sia con il pallone che senza, che poi è quello che chiede il calcio di oggi".