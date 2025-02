Ravezzani: “Il Milan è una società improvvisata. Serve un uomo di calcio”

Intervistato a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del Milan di Sergio Conceicao dopo la sconfitta nell'andata dei Play-Off di Champions League contro il Feyenoord: "Se come pare purtroppo avremo quattro squadre e non cinque già sappiamo le prime tre. Per il quarto posto te la giochi con Juventus, Lazio e Fiorentina. Il Milan tecnicamente ha qualcosa in più, ma non riesce a esprimere a terra i cavalli che ha a disposizione. Con Jimenez e Musah giocheresti 4-4-2, ma devi avere il coraggio di togliere Leao e Joao Felix. Preferisco tenere Pulisic in campo visti i gol che ha fatto a inizio anno, ma questa sarebbe una rivoluzione tattica e strutturale. Il Milan con il 4-2-3-1 è arrivato secondo, ci penserei bene anche visto l’effetto che si creerebbe fuori dal campo".