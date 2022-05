Psg, Donnarumma: “Nessun dualismo con Navas, il club farà delle scelte”

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, ha parlato del discusso dualismo con Keylor Navas e dell'errore con il Real Madrid sul gol di Karim Benzema

Donnarumma sulla concorrenza con Keylor Navas: "Voglio rimanere al PSG. Non è stata una stagione facile, ho giocato metà della partite e non ho potuto dare il massimo. La concorrenza con Navas anche l'anno prossimo? No, non andrà cosi. Il club farà delle scelte".