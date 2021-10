Porto-Milan, Longhi: “Con Ibrahimovic e Giroud rossoneri prevedibili”

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato di Porto-Milan, delle assenze di Theo Hernandez e Brahim Diaz e non solo. Queste le dichiarazioni

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato di Porto-Milan, delle assenze di Theo Hernandez e Brahim Diaz e non solo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Se giochi con Giroud o Ibrahimovic è un Milan prevedibile nello svolgimento dell'azione, con la manovra che deve arrivare al centravanti. Con Giroud davanti c'è l'esperienza, oltre all'essere abituato alle grandi partite. Gli strappi di Leao fanno si che il Milan abbia qualcosa in più. Per il portoghese ha un sapore particolare questa partita. Le assenze di Brahim e Theo sono assenze penalizzanti e il Milan deve dimostrare di andare al di sopra dell'asticella. Questa sera ci vuole un Milan intenso a livello agonistico, senza dimenticare che il Porto ha fatto fuori la Juve l'anno scorso".