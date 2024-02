Fabrizio Ponciroli è intervenuto durante durante l’appuntamento con l’Editoriale a Tmw Radio. Tra i tanti momenti il periodo positivo della Roma , che con De Rossi ha cambiato marcia e potrebbe essere una rivale per un posto in Champions League. Ecco il parere anche sul Milan .

Roma, Milan, parla Ponciroli

"De Rossi si giocava tutto in questo nuovo ruolo e i giocatori hanno dimostrato di seguirlo. Alcuni giocatori avevano bisogno di una boccata d'ossigeno a livello di serenità, in primis Pellegrini. Se dovesse recuperare anche il vero Lukaku potrebbe fare grandi cose. Speriamo che in Europa possa andare avanti insieme ad Atalanta e Milan".