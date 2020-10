Polonia-Italia, Bonucci: “Importantissimo fare bene domani”

Ultime Notizie Polonia-Italia: Bonucci in conferenza stampa

MILAN NEWS – Domani gli azzurri tornano in campo per la terza giornata di Nations League. In programma Polonia-Italia a Danzica. Oggi, in conferenza stampa alla vigilia del match ha parlato Leonardo Bonucci insieme al commissario tecnico Roberto Mancini. Il difensore della Juventus ed ex Milan ha parlato anche della rivalità con Wojciech Szczesny, suo compagno in bianconero e domani avversario (anche se non dovrebbe giocare). Ecco le sue parole: “Lui è sempre molto sereno, la mette sempre sul ridere. Apprezzo questo suo modo di vivere la vita. Mi ha detto che loro vogliono vincere, io gli ho risposto che anche noi vogliamo la stessa cosa”.

Se pensa sia la partita chiave per la qualificazione: “È importante fare bene per continuare la strada intrapresa. Sarà una bella partita e noi vogliamo tornare in Italia con i tre punti”.

Sull’emergenza Covid: “Ci sono delle regole che ci permettono di stare abbastanza tranquilli. Dispiace vivere questo momento, ma grazie alle regole possiamo giocare le partite e questo è quello che conta”.

Sugli spettatori presenti domani: “Sarà emozionante essere accolti di nuovo dai tifosi. Gli stadi vuoti sono un’anomalia. In Italia ne entrano ancora pochi”.

Su Lewandowski: “Oggi è il miglior attaccante al mondo. Se avessero assegnato il Pallone d’Oro, lo avrebbe vinto. Dovremo sbrigare un grosso lavoro per fermarlo”.

Su cosa è cambiato rispetto alle sfide con la Polonia di due anni fa: “Abbiamo più esperienza. Due anni fa eravamo all’inizio del nuovo corso e qualche errore lo avevamo commesso, però avevamo dimostrato di poter dire la nostra con un modo diverso di stare in campo. Oggi c’è più intesa tra noi. La Polonia ha giocatori di livello assoluto come Milik, Krichowiak e Lewandowski. Sarà una bella battaglia”.

