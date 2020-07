Plastino: “Contro questo Milan sarà dura anche per la Juventus”

MILAN NEWS – Il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino è intervenuto in diretta alla trasmissione ‘Tutti Convocati’ su Radio 24. Ecco le sue parole su Lazio-Milan giocata sabato sera: “La Lazio di Inzaghi è sempre calata un po’ nei finali di stagione, credevo che il forzato riposo potesse essere l’unico aspetto positivo legato al Covid. Invece sono intervenuti gli infortuni. Contro questo Milan che ha ritrovato compattezza garanzie al lavoro di Pioli sarà dura anche per la Juventus. La Lazio ha sempre dimostrato forza mentale. E’ questa la settimana davvero decisiva, magari per tentare di ridurre il gap in vista dello scontro diretto. Inzaghi ha dato autostima al gruppo”.

