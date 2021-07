Pioli: “Tutto il Milan fa tifo per Gazidis: la sua forza è la nostra”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato di Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, alle prese con un tumore alla gola

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Il Fatto Quotidiano' oggi in edicola. Interrogato sui problemi di salute che hanno colpito Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero in cura a New York per un carcinoma alla gola, Pioli ha commentato: "Tutto il Milan fa il tifo per lui. La sua forza è la nostra, siamo orgogliosi di far parte della sua famiglia. Guarirà e non vediamo l'ora di riaverlo con noi".