Pioli: “Milan, scintilla durante il lockdown. Ci sono empatia e magia”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha spiegato come sia riuscito a risollevare la sua squadra nella pausa forzata del 2020: le sue parole

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Il Fatto Quotidiano' oggi in edicola. Interrogato sul rapporto che ha con la squadra e su come si sia rilanciata tra il 2020 e il 2021, Pioli ha commentato: "Stranamente la scintilla tra di noi è nata nelle riunioni su 'Zoom' durante il primo lockdown. Ci siamo dati il tempo di conoscerci, abbiamo parlato delle nostre vite. Non solo di calcio. Ed è nato il gruppo. Amici? No. Non siamo amici: siamo appartenenti a un’idea di valori comune. Sento che c’è empatia, forse addirittura un po’ di magia tra noi". Leggi qui l'intervista integrale di mister Pioli >>>