Pioli: “Kjaer, intelligenza e sensibilità rare: ha salvato Eriksen”

Stefano Pioli ha parlato di quanto ha fatto Simon Kjaer, difensore del Milan, agli Europei per Christian Eriksen dopo il malore in campo

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Il Fatto Quotidiano' oggi in edicola. Interrogato su quanto ha fatto Simon Kjaer, durante gli Europei, per salvare la vita a Christian Eriksen, suo amico e compagno di squadra in Nazionale, Pioli ha commentato: "Conoscevo già il valore di Simon. È un uomo di intelligenza e sensibilità rare, e ha usato quelle qualità per salvare un amico. È stato lucido e "preciso" anche in un frangente così drammatico". Leggi qui l'intervista integrale di mister Pioli >>>