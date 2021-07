Pioli: “Gli ostacoli sono troppo alti per chi non ha ambizioni forti”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, lancia la sfida per la stagione 2021-2022. Il Diavolo non deve porsi limiti e giocare per alti traguardi

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Il Fatto Quotidiano' oggi in edicola. Interrogato sugli obiettivi stagionali della sua squadra dopo il secondo posto in Serie A della stagione 2020-2021, Pioli ha commentato: "Siamo il Milan e non ci dobbiamo porre limiti. Sarà difficilissimo perché sette squadre lottano per quattro posti. Ma gli ostacoli sono troppo alti per chi non ha ambizioni abbastanza forti". Leggi qui l'intervista integrale di mister Pioli >>>