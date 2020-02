Pioli: “Gabbia, ragazzo serio con grandissime qualità: risorsa in più”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in un’intervista esclusiva con il canale tematico del club, ‘Milan TV‘. Queste le dichiarazioni di Pioli sul momento di Matteo Gabbia, che ha recentemente esordito in Serie A con il Diavolo e che si sta guadagnando (oltre che il rinnovo di contratto) un posto da titolare.

“E’ una bella situazione, dimostra che il Milan sta guardando al futuro, mi è piaciuto come la squadra abbia accolto un giovane alla prima esperienza, è una risorsa in più, è un ragazzo serio con grandissime qualità”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android