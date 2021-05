Pioli: “Champions League: il Milan si risveglierà nella sua casa”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato la qualificazione in Champions League della sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni

Sulla possibilità che il Milan, un giorno, torni al vertice anche in Europa, Pioli ha aggiunto: «Il Milan deve tornarci. L’unico rimpianto è l’eliminazione contro il Manchester United. Il gol annullato a Franck Kessié a Manchester e il ritorno senza Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Rafael Leao. Si dice che le italiane non abbiano ritmo e intensità, ma noi in Europa non siamo mai andati in difficoltà. Però da qui a pensare di potersela giocare con Chelsea, Bayern, Manchester City, c’è un percorso di crescita, fatto di anni in Champions».