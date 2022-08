Petrachi: “Inter, Milan e Roma in pole. E su Onana del Bordeaux…”

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato anche della prossima Serie A

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato anche della prossima Serie A. Queste le dichiarazioni: "L’Inter come organico è la squadra più forte, poi viene il Milan. La Roma è al livello della Juve, ha puntellato in maniera decisiva la rosa che aveva. Dybala è un giocatore che sposta gli equilibri, se sta bene è uno degli attaccanti più forti d’Italia. Il Napoli è un po’ indietro a tutti. Dico Roma e le milanesi da prima fascia e poi le altre".