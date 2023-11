Perfetti: “Milan? Una macchina agli ultimi giri del motore”

"Sul Milan ho sempre avuto l’impressione di una macchina che fosse agli ultimi giri. Quando va a 100 all’ora può far paura a tutti, come fatto contro il PSG, ma non mi sembra una squadra in grado di sapersi gestire. Oggi era una gara da gestire con maggiore esperienza, non è riuscita a farlo e il Lecce avrebbe dovuto vincere con merito questa partita alla fine. Allo stesso tempo i giocatori sono quelli, non ha la stessa abbondanza dell’Inter e non può riposare in settimana come la Juventus. Pioli è stato comunque bravo a far rendere molto più del reale valore alcuni giocatori in rosa".