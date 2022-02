Pellegatti: “L’Inter ha dominato per 45 minuti, non per 70” | Serie A News

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sul derby vinto dal Milan contro l'Inter

Intervenuto ai microfoni di 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti Convocati', Carlo Pellegatti ha parlato del derby vinto dal Milan contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "L'Inter ha nettamente dominato per 45 minuti, non per 70 minuti. Nel secondo tempo non ha dominato un bel nulla, però non c'erano i presupposti nemmeno per il pareggio, figuriamoci per la vittoria. Errore di Handanovic sul secondo gol di Giroud. Il Milan non gioca le coppe mentre le altre quattro sì. Quindi se abbiamo la bravura e la fortuna di stare lì a quattro punti potenziali - uno reale - dall'Inter e poi vediamo cosa succede". Milan, le top news di oggi: novità Rebic. Ultime su Botman e Ibra.