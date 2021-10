Pazzini: “Ibra e Giroud attaccanti d’esperienza, Osimhen una scheggia”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, ha fatto un confronto tra l'attacco del Milan e quello del Napoli: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn' al termine di Napoli-Bologna, Giampaolo Pazzini ha confrontato l'attacco del Milan e quello della squadra di Luciano Spalletti. Queste le parole del 'pazzo'. "Ibrahimovic e Giroud rispetto agli attaccanti del Napoli hanno più esperienza. In certe situazioni sanno come muoversi, sanno come risolvere alcune partite. Osimhen dall'altra parte è una scheggia, giocatore fortissimo. Il Napoli rispetto al Milan punta molto di più sul solo Osimhen".