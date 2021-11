Pavarese: “Scudetto? Inter favorita, ma il Milan ha cambiato mentalità”

Il dirigente sportivo Luigi Pavarese ha parlato della lotta scudetto. Ecco le dichiarazioni su Milan, Inter e Napoli

Il dirigente sportivo Luigi Pavarese ha parlato della lotta scudetto. Ecco le dichiarazioni su Milan, Inter e Napoli ai microfoni di 'TMW Radio': "L'Inter a mio avviso è la favorita numero uno per la vittoria finale nonostante il divario che c'è in classifica. Del Milan c'è da sottolineare che ha superato il momento negativo dettato da infortuni e Covid in cui hanno ottenuto vittorie sporche, segnale che la mentalità è cambiata. Dimostra quanto vogliano puntare a vincere il campionato. In questo momento forse il Napoli è la squadra che gioca meglio, ma non ha avuto mancanze di infortuni o simili. Si pensa soprattutto a gennaio quando ci sarà da rinunciare a Osimhen, Koulibaly e Anguissa per la Coppa d'Africa... Ci sarà da aspettare fine novembre per il punto della situazione. Quella di Salerno, non me ne voglia Spalletti, è stata forse la prima vittoria sporca".