Pastore: “Il Milan può rientrare per lo Scudetto. Fonseca ha fiuto per …”

Giuseppe Pastore , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Fontana di Trevi', trasmissione in onda tutti lunedì sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio', soffermandosi in particolare sul Milan e sulle possibilità dei rossoneri di conquistare lo Scudetto. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Pastore sicuro sullo Scudetto: poi lo strano elogio a Fonseca

Su come arrivano le due squadre: "La gara è in programma per sabato pomeriggio, questo non è un fattore da sottovalutare, dato che ci sono giocatori di rientro dalle nazionali, che partono anche da molto lontano. Mi vengono in mente gli statunitensi Pulisic, Musah, Weah e McKennie. Pare che i rossoneri stiano studiando un modo per coprirsi di più, passando al centrocampo a tre, tramite l’inserimento di Loftus Cheek. La Juve, a San Siro, avrà tanti assenti".