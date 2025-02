Passerini: “Maignan irriconoscibile, il Milan deve riflettere sul rinnovo”

Secondo Passerini, la strategia del Milan potrebbe andare oltre il semplice prolungamento del contratto. “Credo che alla fine il Milan rinnoverà il contratto e, secondo me, farebbe bene, in un’ottica di cessione”, ha spiegato.

L’obiettivo dei rossoneri potrebbe essere quello di aumentare il valore di mercato del portiere, dopo che la sua quotazione è scesa drasticamente. “La sua quotazione è passata in un anno da 80 milioni a 40 milioni. Un rinnovo lungo, fino al 2028, consentirebbe di avere più forza contrattuale in fase di cessione”, ha detto Passerini, ipotizzando anche possibili destinazioni come la Premier League o il PSG, soprattutto in caso di addio di Donnarumma.