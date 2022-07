Le parole di Radu su Bologna-Inter: ”Momento molto difficile per me”

Uno dei passaggi fondamentali per l'assegnazione dello scorso Scudetto, è sicuramente stato il celebre Bologna-Inter del 27 Aprile; di quella partita, oltre al gran gol di Ivan Perisic, si ricorda l'erroraccio di Ionut Radu. L'allora secondo portiere nerazzurro a dieci minuti dalla fine procurò di fatto il secondo gol dei felsinei. Attualmente il portiere rumeno gioca per la neopromossa Cremonese e la Gazzetta dello Sport in edicola oggi ne riporta un'intervista esclusiva.

Nel merito di quello sfortunato incidente che ha di fatto tolto la vetta della Serie A ai nerazzurri, Radu ha dichiarato: "Quel giorno ero giù, è stato un momento molto difficile per me. Ricordo bene le parole di Samir (lo sloveno dichiarò che quell'episodio gli sarebbe servito per crescere). Aveva ragione, in questi casi bisogna rialzarsi e lavorare ancora più duramente. Dimenticare e imparare dagli errori".