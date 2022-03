Papin: “Milan, puoi battere il Napoli come ha fatto il Barcellona”

Stasera c'è Napoli-Milan allo stadio 'Maradona' e Jean-Pierre Papin ha parlato del match tra partenopei ed azzurri. Le sue dichiarazioni

Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero dal 1992 al 1994, ha parlato di Napoli-Milan di stasera, ma non soltanto, in esclusiva per i microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su come il Milan possa battere il Napoli nel big match dello stadio 'Diego Armando Maradona', Papin ha detto: “Possesso e rapidità, il Barcellona li ha superati così. È dura”.