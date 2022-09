Papin: “Milan-Napoli senza Leao? Pesante, ma Pioli è un fuoriclasse”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero dal 1992 al 1994, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). In merito all'assenza dello squalificato Rafael Leao per Milan-Napoli di domani sera a 'San Siro', Papin ha detto: "Assenza pesante, inutile nasconderlo. Leao è il trascinatore: ha velocità, fantasia e segna gol importantissimi, come nel derby. Allo stesso tempo dico che il Napoli si può battere anche senza di lui: si gioca in casa, in rosa Stefano Pioli ha molte soluzioni e a Luciano Spalletti mancherà Victor Osimhen".