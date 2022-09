Papin: “Giroud è ancora determinante. Ibra un fenomeno da studiare”

Jean-Pierre Papin , ex attaccante rossonero dal 1992 al 1994 , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ( LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI ). In merito allo straordinario stato di forma dell'attaccante del Milan , Olivier Giroud , ed alla sua convocazione in nazionale francese ha detto: "Giusto così. Ho sentito che si è un po’ lamentato dopo la sostituzione con la Dinamo perché vorrebbe giocare sempre. È un segnale meraviglioso, significa voglia, passione, fame: è il motore che gli permette di risultare determinante anche a 35 anni. Olivier vive di fiducia, sa cosa può dare e come: più l’asticella si alza, più diventa decisivo".

Inoltre, parlando di attaccanti non poteva mancare un commento su Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan è un fenomeno da studiare. Per un centravanti oggi è sempre più complicato reggere ad alto livello quando l'età avanza. Io mi sono fermato quando ho capito che non riuscivo a scattare come prima, quando non saltavo più in alto degli avversari ... Giroud deve gestirsi con saggezza: deve essere consapevole che giocherà meno e girare a proprio favore questo aspetto. Se non chiederà troppo al suo corpo potrà mantenere certi standard. Segua Pioli, che sta dando prova di essere un gestore eccezionale di uomini".