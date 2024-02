“Milan-Gallardo binomio sensazionale”: la rivelazione fa sognare i tifosi

Stefano Borghi, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ipotizzando Marcelo Gallardo come possibile futuro tecnico del Milan

Intervenuto sul canale 'YouTube' della pagina 'Cronache di Spogliatoio', nel corso della trasmissione 'Taconazo', Stefano Borghi ha rilasciato alcune dichiarazioni su un possibile nome a sorpresa per la panchina del Milan in vista della prossima stagione. Il telecronista di 'DAZN' ha indicato Marcelo Gallardo , al momento sulla panchina dell' Al-Ittihad . Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Borghi: "Se non dovesse rimanere Pioli il Milan andrà su un allenatore alla Sarri"

"Il Milan, qualora non dovesse rimanere Pioli, andrà sicuramente su un allenatore di gioco, di proposta, che sappia valorizzare una squadra che ha caratteristiche propositive/offensive. Alla Sarri? Si, alla Sarri. Il Milan ha sempre avuto ed adesso tiene molto a presentare quest'aura di internazionalità. Io vorrei capire prima però quali possano essere gli sviluppi della carriera saudita di Marcelo Gallardo, perché potrebbe essere un binomio sensazionale Milan-Gallardo. Vediamo. Per il momento c'è Stefano Pioli che domenica è finito al centro della critica, ma tre giorni prima secondo me ha fatto un capolavoro strategico nel bullizzare il Rennes, clamoroso, e ne ho sentito parlare troppo poco".