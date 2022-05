Pancaro: “Lo snodo principale della stagione è stato il derby di ritorno”

Giuseppe Pancaro, ex calciatore di Lazio e Milan, ha espresso il suo pensiero sulla stagione in corso della squadra di Pioli

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giuseppe Pancaro ha parlato della lotta scudetto. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore del Milan: "Lo snodo principale della stagione è stato il derby di ritorno. L'Inter ha pagato molto l'assenza di Brozovic in alcune partite, il fatto di non avere un vice-Brozovic i nerazzurri lo hanno pagato caro. Il Milan è in continua crescita, dall'arrivo di Pioli ha fatto sempre meglio e ora quel meglio potrebbe portare i rossoneri a vincere lo scudetto". Milan, le top news di oggi: ultime sul futuro di Ibrahimovic e Kalulu.