Palladino snobba Theo: “Non ci sono esterni come Carlos Augusto” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn' al termine di Monza-Cremonese, gara terminata 1-1, Raffaele Palladino ha speso delle parole al miele nei confronti di Carlos Augusto. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Monza: "E' un top della Serie A. Trovare un quinto con questa qualità, forza fisica e qualità tecnica che dà sempre grande qualità in avanti sotto il livello di assist e gol. Esterni così in Italia non ce ne sono. Per me può crescere ancora tanto. Ci sono momenti nella partita in cui si assenta un po'. Se tiene per 90 minuti penso sia un giocatore che possa fare una carriera da top player".