Pagliuca, lode al Milan: “Non pensavo che Maignan fosse così forte”

Gianluca Pagliuca, ex portiere di Samp e Inter, ha parlato di Mike Maignan, estremo difensore del Milan, ma non soltanto. Le dichiarazioni

Daniele Triolo

Gianluca Pagliuca, ex portiere di Sampdoria e Inter in Serie A, ha parlato di Mike Maignan, estremo difensore del Milan, ma non soltanto. Ecco le sue dichiarazioni in esclusiva per 'Tuttosport' oggi in edicola.

Pagliuca su Mike Maignan: "Ha tutto per essere il migliore. Forza, personalità, grande coraggio e carisma. Non pensavo fosse così forte. Bravissimo il Milan, bravissimo Paolo Maldini, bravissimi i dirigenti a trovare un portiere così per sostituire il miglior portiere d'Europa. Non era facile, ma ci sono riusciti. Sembra essere il portiere del Milan da sempre: dà molta sicurezza ai suoi compagni".

Pagliuca sul Milan che non ci ha perso niente nel cambio da Gianluigi Donnarumma a Maignan: "Adesso non esageriamo. Si fa presto a dimenticare nel calcio ...".

Pagliuca su Donnarumma: "È il migliore in Italia e in Europa. Non penso abbia eguali: per età, fisico, per come sta tra i pali. Ha tutto per essere il numero uno per tanto tempo".

Pagliuca sul perché Donnarumma non sia titolare fisso nel PSG: "Secondo me l'allenatore sta sbagliando: il miglior portiere d'Europa non può alternarsi con un portiere come Keylor Navas, bravissimo, ci mancherebbe, ma inferiore a Gigio".

Pagliuca su cosa rivede di lui in Maignan: "È esuberante come lo ero io da giovane. È un portiere che rischia, che ha coraggio, che ha voglia di affermarsi. Lui non ha paura di sbagliare. Il suo punto di forza sono due gambe forti, reattive, esplosive. Anch'io ero così".

Pagliuca su Maignan portiere più forte attualmente in Serie A: "Lo è in compagnia di David Ospina, un altro portiere che mi ha sorpreso tanto. Ma non dimentichiamoci di Samir Handanović e Wojciech Szczęsny".

Pagliuca su André Onana, prossimo portiere dell'Inter: "In Coppa d'Africa ha fatto vedere delle grandi parate, ma anche dei veri e propri errori. È un portiere di qualità, con fisico e forza. Può sembrare un po' Maignan. Mi auguro che Onana possa inserirsi nell'Inter come ha fatto Maignan nel Milan, ma la vedo difficile. Oggi non è superiore a Handanović". Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>

