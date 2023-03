Padovan: “Oggi come oggi il Milan punta alla Champions. E sull’Udinese…”

Intervenuto su 'Sky Sport', Giancarlo Padovan ha parlato del Milan, impegnato questa sera contro l'Udinese. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Mi aspetto una partita complicata perché il Milan è come se venisse da una situazione vantaggiosa da cui è uscito rafforzato. Ha passato il turno di Champions mettendoci tanta energia fisica e mentale, ora ha trovato un sorteggio che non è favorevole però hanno evitato il City o il Bayern. La partita teoricamente è giocabile, anche se reputo il Napoli superiore al Milan, ma in due partite secche può succedere anche l’imponderabile. Non vorrei che il Milan questa sera fosse un po’ troppo sollevato e distante dalle emergenze del campionato. Oggi come oggi il Milan punta alla coppa e alla Champions per restare lì: nella testa dei tifosi ma anche di giocatori e allenatori la Champions ha fatto breccia". Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"