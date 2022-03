Padovan: “Milan irremovibile nei confronti di giocatori che volevano cifre impossibili”

Giancarlo Padovan ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla politica del Milan nel non cedere a richieste da capogiro per i rinnovi

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Giancarlo Padovan ha parlato della politica del Milan di non cedere alle richieste economiche da capogiro dei suoi calciatori per i rinnovi. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan, nei confronti dei suoi giocatori che volevano cifre impossibili, è stata la prima società ad essere irremovibile e a chiudere la porta a questi giocatori. Il Milan arriva fino ad un certo punto e oltre a quel punto non va. Il Milan sta dimostrando grande coerenza su questo aspetto, lo ha fatto l'anno scorso con Donnarumma e lo ha fatto quest'anno con Kessié". Milan, le top news di oggi: assalto a Berardi, nuovo vice Theo.

