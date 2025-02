Orlando: “Milan? Mi arrendo. Leao e Theo non hanno la testa giusta”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato del Milan e della corsa al quarto posto in campionato con la Juventus : "Chi rischia il quarto posto tra Juventus e Milan? Il Milan E poi mi arrendo con Leao e Theo Hernandez, che faranno fortune altrove ma si deve avere anche una testa che questi ragazzi non hanno dimostrato qui di avere".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero su Thiago Motta, allenatore bianconero: "Non credo che il quarto posto e la Coppa Italia lo salvino, perché da qui alla fine del campionato avrà un ambiente e una pressione che non permetteranno alla Juve di centrare il quarto posto. Gli obiettivi erano altri, Giuntoli non parla, credo che se dovesse anche raggiungere questi obiettivi non basterà a società e Giuntoli per tenerlo".