Nuovo stadio, Zhang: “Restare a San Siro non dovrebbe essere un problema”

NEWS INTER – Steven Zhang, giovane Presidente dell’Inter, ha parlato anche del nuovo stadio di Milano al ‘FT Business of Football Summit‘. Queste le dichiarazioni di Zhang, così come riportate da ‘Calcio & Finanza‘:

“Finora, la città è abbastanza d’incoraggiamento nella nostra proposta – le parole di Zhang -. Siamo onorati e fortunati di dividere la città con un club come il Milan. Avere entrambi nello stesso stadio dà allo stadio energia e storia, ma quello che conta è anche l’esperienza dei tifosi”.

“Se vai in uno stadio in cui non hai grandi servizi, i tifosi non possono sfruttare i servizi, le telecamere non possono fare belle inquadrature, stai danneggiando il tuo brand e la tua esperienza. Questo è perché è diventato così critico per noi cambiare la situazione e sviluppare il progetto per un nuovo San Siro. Credo che sia la direzione che va presa, anche come cittadino di una grande città come Milano”, ha proseguito il Presidente dell’Inter.

“Le cose si stanno muovendo velocemente, speriamo di poter lanciare il progetto e dare una grande esperienza per chi viene a vedere le partite nel nuovo stadio. Stadio in un’altra zona? Finora la città è stata d’incoraggiamento, quindi crediamo che non dovrebbe essere un problema rimanere”, ha concluso quindi Zhang. Intanto il Milan si prepara ad accogliere, dalla prossima estate, il tedesco Ralf Rangnick: per scoprire quale sarà il suo ruolo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android