Nuovo Stadio, Sala: “Perderlo sarebbe un problema per Milano”

Giuseppe Sala, sindaco di Milan, ha parlato dell'ipotesi Nuovo Stadio a Sesto San Giovanni. Poi ha elencato alcuni problemi burocratici che esistono in questo momento. Queste le dichiarazioni a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università IULM e riportate da 'Sky Tg 24': "Mi pare che Inter e Milan stiano dicendo che la vera ipotesi è quella di fare il nuovo stadio a Sesto San Giovanni. Innanzitutto molto spesso terreni così importanti necessitano di una bonifica, e in secondo luogo, ed è la cosa più complicata, va fatto un piano di mobilità per garantire si possa fare un nuovo stadio, quindi i tempi sarebbero sicuramente lunghi. Per Milano perdere lo stadio sarebbe un problema, per gli albergatori, per l'attrattività turistica della città, posto che molto spesso chi va a vedere una partita passa anche del tempo in città. Dopo di che se lo stadio fosse altrove credo che i turisti verrebbero lo stesso a Milano, ma diciamo che non sarebbe una cosa bella".