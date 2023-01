Nuovo Stadio Milano, Salvini: “Questo balletto è stucchevole”

"L'importante è che non si vada avanti con questo balletto per altri anni perché ormai è stucchevole, e chi dice di no vada a spiegare ai cittadini del quartiere San Siro dove e come trovare i soldi per i lavori di riqualificazione. Se ci sono dei privati disposti a investire un miliardo per abbellire, ammodernare e portare sicurezza a Milano in un quartiere complicato come quello di San Siro io prenderei al volo questa occasione. Tutte le città europee hanno stadi più moderni, nuovi e sicuri e quindi spero che Milano, così come anche Roma, si dotino al più presto di un nuovo stadio con queste caratteristiche. Altrimenti vorrà dire che andrò a tifare Milan a Sesto San Giovanni". Calciomercato Milan – Aouar chiama: ecco la situazione >>>