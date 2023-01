Nuovo San Siro, Tancredi: “Non vengono trascurate le proposte”

"Gli spunti arrivati dal dibattito pubblico e ripresi anche nell’odg del Consiglio arricchiscono molto il progetto. L’attenzione agli aspetti ambientali, ad esempio, non è trascurata nella proposta delle squadre, però mi sembra sia stato un bene sottolineare ancora meglio quegli aspetti che devono essere in testa alle priorità del progetto. Capienza? Spero che le squadre siano disponibili a rivedere alcune loro idee. Si sono già espresse favorevolmente, ora vedremo cosa accadrà dal punto di vista formale".

Sul governo: "Con tutto il rispetto per le dichiarazioni informali rilasciate per la stampa, bisogna parlare anche di atti. Perché i procedimenti sono fatti di atti formali. Ecco perché sarebbe bene che ci fosse anche una pronuncia formale da parte del ministero o degli enti competenti". Dove vedere Milan-Inter in tv o diretta streaming: Rai o Mediaset? >>>