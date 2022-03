Nocerino: “Scudetto perso nel 2012 perché siamo stati dei co*****i” | News

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan di Pioli ai canali ufficiali del club

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Antonio Nocerino ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sull'attualità. Questo il suo intervento.

Nocerino sugli ultimi errori arbitrali in campionato: "In questo momento diciamo che rispetto a dieci anni fa è diverso perché anche la squadra era totalmente diversa. Adesso è il momento di soffermarsi solo sul campo, spingere ad ogni partita come stanno facendo e provare a vincerle tutte. Virtualmente è solo un punto, ma bisogna anche vincere la partita. Io mi soffermerei sul campo e non guarderei al resto. Anche il Milan ha subito grandi torti, è caduta, si è rialzato e ha continuato a correre".

Se c'è una compattezza diversa rispetto a dieci anni fa: "Sicuramente. Anche perché questa squadra è troppo tempo che non vince. Magari essere 'il nuovo gruppo', aprire il nuovo ciclo è bello per tutti, soprattutto quando ci sono tantissimi giovani e il Milan ne ha tanti di grandi qualità. Può aprirlo come fece la Juve nel 2012 fino a due anni fa".

Se gli 1-0 sono ottimi risultati: "Io penso una cosa. L'1-0 è importante però bisogna anche capire come si vince 1-0. Ho guardato Milan-Empoli, due squadre che giocano a viso aperto, un calcio dinamico, finisce 1-0 ed è una bella partita. Se poi è tutto indietro, si parte in contropiede, allora preferisco un Milan-Empoli, le gare vibranti. Riguardo l'esempio delle goleade del 2012, lì le squadre ci tenevano. Ma si vedeva che partivamo 2-0, abbiamo perso quello scudetto quell'anno lì perché siamo stati dei co*****i. Serafini lo sa. 1-0 come Milan-Empoli, bellissima partita. L'Empoli gioca benissimo, è una signor squadra, ha un'identità precisa, non cambia l'identità in base a chi incontra ed è allenata benissimo. Preferisco questi 1-0. Questo 1-0 così è bellissimo, però preferisco vincere 2-0 o 3-0".

Nocerino sulla prossima partita contro il Cagliari: "Non penso che il Milan vada a Cagliari col fioretto. Penso che sia una partita tosta però se il Milan gioca come sta giocando e come dice il mister in maniera organizzata, che tutti si danno da fare, il Milan ha più qualità. Aldilà di come il Cagliari ti aspetta, in questo momento spero più che altro che il Milan affronti tutte queste partite con questa voglia qui e che non abbia cali di tensione. Le partite iniziano ad essere meno e i punti molto più pesanti".

Milan forte sul piano fisico, ma è un rischio: "Per questo l'1-0 è più complicato. Giustamente Ielpo ha fatto una considerazione tecnica. Il Milan sull'uno contro uno è devastante, però se uno salta da questa pressione poi diventa più difficile. Il Milan deve chiudere le partite il prima possibile. Il Milan è una squadra di gran qualità".

Nuovamente sull'1-0: "Tornando all'1-0, direttore (Suma, ndr) ricordi il gol di Muntari? Se era gol che succedeva? Mentalmente quando affronti una squadra e dai il colpo del 2-0 mentalmente è un colpo forte. Devi triplicare le forze. Io preferisco il 2-0".

