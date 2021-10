Napoli, Rrahmani: “Non pensiamo al Milan, ma partita dopo partita”

Amir Rrahmani, difensore partenopeo, si è espresso in merito alla lotta scudetto che vede coinvolto il suo Napoli e il Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn' al termine di Napoli-Bologna, Amir Rrahmani ha parlato del Milan, club con il quale il suo Napoli condivide la prima posizione in classifica. Queste le parole del difensore kosovaro. "Non pensiamo al Milan, ma partita dopo partita. Non abbiamo una guerra con nessuna squadra". Milan, le top news di oggi: novità sullo stadio. In arrivo un attaccante