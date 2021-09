Napoli, Lobotka: “Gattuso? Non avrei giocato nemmeno perdendo 10 kg”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha lanciato una frecciatina al suo ex allenatore Gennaro Gattuso. Queste le parole

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha lanciato una frecciatina al suo ex allenatore Gennaro Gattuso. Queste le parole a Sport Aktualit dal ritiro della nazionale slovacca: "Con Spalletti sento la fiducia, ho spazio e provo a sfruttarlo. A differenza del vecchio allenatore Spalletti si sta interessando a me. Spalletti vuole giocare di più in mezzo al campo e noi puntiamo sul calcio combinato - ha aggiunto - mi sta bene e cerco di ripagare la fiducia. Se Gattuso fosse rimasto in squadra, avrei potuto anche perdere dieci chili e probabilmente non avrei giocato. Fortunatamente per me, è arrivato un nuovo allenatore che mi ha dato fiducia".